Строители спасли застрявшего в котловане ежа
В Мичуринске (Тамбовская область) спасли ежа, который угодил в котлован и не мог выбраться. Зверек застрял под трубой и увяз в грязи.
Рабочие вытащили животное и посадили в ведро. Из ямы ежа и его спасителя подняли в ковше экскаватора.
В Мичуринске (Тамбовская область) спасли ежа, который угодил в котлован и не мог выбраться. Зверек застрял под трубой и увяз в грязи.
Рабочие вытащили животное и посадили в ведро. Из ямы ежа и его спасителя подняли в ковше экскаватора.