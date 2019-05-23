Строители спасли застрявшего в котловане ежа

В Мичуринске (Тамбовская область) спасли ежа, который угодил в котлован и не мог выбраться. Зверек застрял под трубой и увяз в грязи.

Рабочие вытащили животное и посадили в ведро. Из ямы ежа и его спасителя подняли в ковше экскаватора.