Косово намерено ввести пошлины на товары из Албании
СМИ сообщили, что самопровозглашенная республика Косово хочет ввести 100% пошлины на товары из Албании.
Приштина поставила двухмесячный ультиматум перед Тираной. Албания должна снять ограничения на ввоз косовского пива, картофеля и муки.
В ноябре косовары уже ввели 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Российский МИД тогда увидел в действиях
Приштины угрозу торговой войны.
СМИ сообщили, что самопровозглашенная республика Косово хочет ввести 100% пошлины на товары из Албании.
Приштина поставила двухмесячный ультиматум перед Тираной. Албания должна снять ограничения на ввоз косовского пива, картофеля и муки.
В ноябре косовары уже ввели 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Российский МИД тогда увидел в действиях
Приштины угрозу торговой войны.