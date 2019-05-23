Косово намерено ввести пошлины на товары из Албании

СМИ сообщили, что самопровозглашенная республика Косово хочет ввести 100% пошлины на товары из Албании.

Приштина поставила двухмесячный ультиматум перед Тираной. Албания должна снять ограничения на ввоз косовского пива, картофеля и муки.

В ноябре косовары уже ввели 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Российский МИД тогда увидел в действиях

Приштины угрозу торговой войны.