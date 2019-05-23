Денис Мацуев провел урок музыки для московских школьников
Народный артист России Денис Мацуев провел открытый урок музыки для московских школьников. Пианист сыграл ребятам прелюдию Сергея Рахманинова.
Проект «Уроки музыки» создали специально для учеников 1-9 классов и проводят в 20 регионах страны. Школьники выполняют творческие задания и даже создают собственные композиции. Главная цель – сделать из школьной программы увлекательные занятия.
Народный артист России Денис Мацуев провел открытый урок музыки для московских школьников. Пианист сыграл ребятам прелюдию Сергея Рахманинова.
Проект «Уроки музыки» создали специально для учеников 1-9 классов и проводят в 20 регионах страны. Школьники выполняют творческие задания и даже создают собственные композиции. Главная цель – сделать из школьной программы увлекательные занятия.