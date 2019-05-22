Вагоны с аромадизайном появятся в РЖД

Железнодорожные пассажирские вагоны с аромадизайном могут появиться в России в 2022 году. Об этом заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Александр Лошманов сообщил в среду, 22 мая.

«Один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, с 2022 года будем реализовать, — это аромадизайн. Новый элемент, когда утром, к примеру, для пассажиров будет по вагону распространяться запах свежесваренного кофе», — цитирует Лошманова агентство городских новостей «Москва».

Также он отметил, что в технические требования новых вагонов уже заложены плавность хода и высокая шумоизоляция.

1 мая Министерство транспорта сообщило, что с 1 по 30 мая РЖД предоставит бесплатный проезд всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь празднования 74-й годовщины Победы. Акция действует во всех вагонах всех поездов, курсирующих по маршрутам дальнего следования, без ограничения числа поездок.