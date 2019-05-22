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Дикая мартышка покусала десять человек в Индии

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Фото: Global Look Press/Aditya Singh
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В индийском городе Баднавар в центральной части страны дикая мартышка на протяжении девяти дней нападала на местных жителей. Она ранила 9 человек, еще один скончался после укуса, сообщает The Times of India.

Первой жертвой животного стал 15-летний подросток. От полученных ран и укусов скончался 60-летний мужчина, так как в больнице не оказалось препаратов от бешенства.

После этого местные жители возмутились бездействием властей, они вынесли тело погибшего на дорогу и заблокировали движение транспорта, требуя принять меры. Они согласились разойтись только после того, как на место происшествия прибыла полиция и гарантировала, что будет сделано всё необходимое, чтобы решить проблему.

После этого специальная служба лесного хозяйства за три часа поймала мартышку. О дальнейшей судьбе обезьяны не сообщается. Кроме того, компетентные органы начали проверку больницы.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родилась мартышка редчайшей породы.

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