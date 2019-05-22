В Санкт-Петербурге пройдет праздник высоких технологий

На фестивале MY.TECH под Петербургом представят инновационное будущее. Здесь соберутся специалисты самых разных областей науки и техники. На фестиваль привезут проекты, уже готовые к внедрению в жизнь мегаполисов. В программе мастер-классы, тест-драйвы и образовательная зона от ведущих вузов.