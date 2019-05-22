Полицейские спасли брошенного медвежонка под Ростовом

В Ростовской области нашли медвежонка, которого заперли без еды и воды в частном доме. Его жалобный рев слышали соседи, но боялись зайти.

До приезда ветеринаров за зверем присматривали полицейские. Хозяйка дома сдавала помещение в аренду и ничего не знала о животном.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.