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Супруга испанского вратаря Касильяса рассказала о борьбе с раком

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Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez
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Сара Карбонеро, спортивный журналист и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала о борьбе с раком.

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34-летняя Карбонеро написала в Instagram, что о недуге узнала несколько дней назад.

У девушки обнаружили злокачественную опухоль яичников. Отмечается, что ей уже сделали операцию.

«Я понимаю, что путь будет нелегким, но со счастливым концом», — сказала Карбонеро.

17 мая сообщалось, что Касильяс завершит карьеру по окончании сезона из-за проблем со здоровьем.

Экс-игрока сборной Испании и мадридского «Реала» госпитализировали 1 мая после инфаркта миокарда, который произошел с ним во время тренировки команды.

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