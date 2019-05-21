Юридическая компания подала в суд на Джонни Деппа за долг в $350 тыс.

Голливудский актер Джонни Депп задолжал бывшим адвокатам порядка $350 тыс., в результате чего юридическая компания подала на него в суд, пишет Variety.

Осенью 2017 года актер обратился в фирму Buckley LLP. Ее юристы должны были представлять интересы артиста во время судебного процесса против адвокатов из Bloom Hergott LLP, которых Депп обвинил в получении от него $30 млн без письменного согласия, пишет телеканал «360».

Адвокаты Майкл Рим, Али Абугейда и Фредрик Левин из Buckley LLP работали с Деппом до января 2019 года, после чего разорвали с ним сотрудничество и обратились в суд, где указали, что задолженность актера составила $535 697,28. На данный момент Джонни Депп выплатил только $187 717,39.

Суд должен рассмотреть дело в сентябре, но недавно адвокаты попросили перенести его на март 2020 года.

В конце апреля СМИ сообщили о намерении Деппа жениться на танцовщице из Санкт-Петербурга.