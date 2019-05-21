В Москве на Патриарших опять украли «Булгаковский знак»

На Патриарших прудах неизвестный снял знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами». Кража таблички произошла уже в восьмой раз. Музей-театр «Булгаковский дом» подал заявление в полицию. Из-за частых краж музей принял решение продавать копии знака всем желающим в сувенирной лавке.