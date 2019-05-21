Ремонт трассы Торжок–Осташков начинается в Тверской области

Дорогу Торжок–Осташков начинают ремонтировать в Тверской области. Согласно контракту, подрядчик должен сдать 25 км дороги в этом году и еще 5 км — в следующем. Работы пройдут в Торжокском и Кувшиновском районах.

Трасса между Торжком и Осташковым общей протяженностью 120,6 км относится к региональной опорной дорожной сети. Это автомобильная дорога первого класса с высокой интенсивностью движения транспорта, по которой в том числе осуществляются пассажирские и школьные перевозки. Кроме того, дорога является ключевым туристическим маршрутом к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку Волги, сообщают «Тверские ведомости».

В апреле стало известно, что план мер по ликвидации очагов аварийности на дорогах разработают в Тверской области. Всего на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения регион направит 105,3 млн рублей. Средства необходимы для установки пешеходных ограждений и светофоров, монтажа освещения на переходах и автобусных остановках.