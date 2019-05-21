В Барнауле школьница впала в кому после нападения лошади

В Барнауле воспитанница спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) впала в кому после нападения лошади, сообщается на сайте Следственного комитета по региону во вторник, 21 мая.

По данным правоохранительных органов, два дня назад на территории конефермы испуганный жеребец сбил 15-летнюю наездницу с ног, в результате чего спортсменка получила серьезную травму головы. Сейчас школьница «находится в больнице в состоянии комы».

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства все произошедшего, чтобы дать юридическую оценку действиям сотрудников СШОР, так как обеспечение безопасности воспитанников является их обязанностью.

В октябре прошлого года в Рязани 15-летний подросток умер во время тренировки по легкой атлетике. Спортсмен почувствовал себя плохо и потерял сознание. Местный врач, а также прибывшая бригада скорой помощи пытались реанимировать школьника, но спасти юношу не удалось.