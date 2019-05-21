В Пермском крае пенсионера оштрафовали за ремонт дороги

Пермского пенсионера Василия Яркова оштрафовали за самовольный ремонт сельской дороги. Оказалось, что мужчина загрязнил дорожное покрытие. Заявление на Василия Яркова написал его сосед, он пожаловался, что доски в грязи создают пожарную опасность. Все остальные односельчане на стороне пенсионера и возмущены решением суда.