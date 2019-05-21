Ученые объяснили шумное дыхание бульдогов и мопсов
Ученые из Швейцарии и Великобритании выяснили причину шумного дыхания у бульдогов, мопсов и других пород собак с плоскими мордами.
Как говорится в статье в журнале PLOS Genetics, проблемы связаны с мутацией белка ADAMTS3, который участвует в работе соединительных тканей и лимфатических сосудов.
Ученые провели генетический анализ 1300 собак 114 пород и узнали, что мутация гена распространена среди английских и французских бульдогов, а также у стаффордширских терьеров.
Мутация ADAMTS3 приводит к накоплению жидкости и распуханию, а у пород с плоскими мордами она вызывает сужение воздухоносных путей, способствующее проблемам с дыханием.
Ученые из клиники Hirslanden в Цюрихе ранее пришли к выводу, что в мужской бороде содержится больше бактерий, чем в шерсти собак.