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Ученые объяснили шумное дыхание бульдогов и мопсов

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Фото: Global Look Press/R. Koenig
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Ученые из Швейцарии и Великобритании выяснили причину шумного дыхания у бульдогов, мопсов и других пород собак с плоскими мордами.

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Как говорится в статье в журнале PLOS Genetics, проблемы связаны с мутацией белка ADAMTS3, который участвует в работе соединительных тканей и лимфатических сосудов.

Ученые провели генетический анализ 1300 собак 114 пород и узнали, что мутация гена распространена среди английских и французских бульдогов, а также у стаффордширских терьеров.

Мутация ADAMTS3 приводит к накоплению жидкости и распуханию, а у пород с плоскими мордами она вызывает сужение воздухоносных путей, способствующее проблемам с дыханием.

Ученые из клиники Hirslanden в Цюрихе ранее пришли к выводу, что в мужской бороде содержится больше бактерий, чем в шерсти собак.

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