В МИЦ «Известия» обсуждают развитие Арктики. Трансляция

В мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, приуроченная ко Дню полярника. В ней участвуют посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, руководитель Росгидромета Максим Яковенко, заместитель гендиректора ФГБУ «Гидрометсервис» Росгидромета Валерий Мартыщенко и заместитель исполнительного директора РГО Алексей Тихомиров.

Эксперты поговорят о сложившейся государственной политике РФ в отношении Арктики, вопросах защиты российских интересов в Арктической зоне, о проблемах социально-экономического развития российских полярных регионов и о значении научных полярных исследований, а также перспектив международного сотрудничества в этой области.