Прямой эфир

Посетителя амурской больницы оштрафовали за оскорбление врача

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Константиновского района Амурской области вынес решение по делу местного жителя. Мужчину оштрафовали за оскорбление врача.

Как уточняет «Амурская служба новостей», инцидент произошел в Константиновской больнице в марте 2019 года. Местный житель, придя в терапевтическое отделение, высказался в адрес медработника нецензурными словами, оскорбляющими его честь и достоинство.

Произошедшее подтвердила прокурорская проверка. В отношении пациента было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление». Мировой суд признал его виновным.

Агентство напоминает, что в марте 2018 года нападение на фельдшера скорой помощи было совершено в Белогорске. Медики приехали на вызов к пациентке, во время осмотра в комнату вошел нетрезвый мужчина, который напал на 27-летнюю девушку-врача. Позже обвиняемый получил один год лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве пьяный пациент избил до полусмерти пожилого врача и скончался сам
Помощь «скорой»: кто защитит врачей от агрессивных пациентов
Выполнение профессионального долга всё чаще связано с риском для жизни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017