Посетителя амурской больницы оштрафовали за оскорбление врача

Суд Константиновского района Амурской области вынес решение по делу местного жителя. Мужчину оштрафовали за оскорбление врача.

Как уточняет «Амурская служба новостей», инцидент произошел в Константиновской больнице в марте 2019 года. Местный житель, придя в терапевтическое отделение, высказался в адрес медработника нецензурными словами, оскорбляющими его честь и достоинство.

Произошедшее подтвердила прокурорская проверка. В отношении пациента было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление». Мировой суд признал его виновным.

Агентство напоминает, что в марте 2018 года нападение на фельдшера скорой помощи было совершено в Белогорске. Медики приехали на вызов к пациентке, во время осмотра в комнату вошел нетрезвый мужчина, который напал на 27-летнюю девушку-врача. Позже обвиняемый получил один год лишения свободы условно.