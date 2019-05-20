Исследователи вулкана Шивелуч попали в пепловую бурю
Ученые хотели оценить активность камчатского вулкана Шивелуч и попали в пепловую бурю. Стереосъемка зафиксировала во время извержения активный купол. Пеплом покрыты большие территории у подножия вулкана. Ученые сообщают, что извержение продолжается, по склону сходит раскаленная лава.
Ученые хотели оценить активность камчатского вулкана Шивелуч и попали в пепловую бурю. Стереосъемка зафиксировала во время извержения активный купол. Пеплом покрыты большие территории у подножия вулкана. Ученые сообщают, что извержение продолжается, по склону сходит раскаленная лава.