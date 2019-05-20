Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, его композиция Arcade набрала 492 балла.
Второе место занял артист из Италии Алессандро Махмуд с песней Soldi.
Россиянин Сергей Лазарев стал третьим, набрав 369 баллов. Артист доволен результатом, но еще раз участвовать в конкурсе не намерен.
Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, его композиция Arcade набрала 492 балла.
Второе место занял артист из Италии Алессандро Махмуд с песней Soldi.
Россиянин Сергей Лазарев стал третьим, набрав 369 баллов. Артист доволен результатом, но еще раз участвовать в конкурсе не намерен.