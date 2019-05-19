Макконахи забрал школьный аттестат спустя 31 год

Американский актер Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после окончания учебного заведения

Выпускной у голливудской звезды был еще в 1988 году, однако он так и не явился за документом.

17 мая Макконахи прибыл в родную школу, чтобы произнести речь перед нынешними выпускниками. На церемонии ему был торжественно вручен документ о среднем образовании.