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Бриг «Россия» примерил алые паруса

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Главный символ праздника выпускников — бриг «Россия» готовится к путешествию по Неве. В Кронштадте корабль примеряет алые паруса.

Паруснику уже больше 60 лет, но мастера вдохнули в него новую жизнь. Бриг, раньше являвшийся рыболовецким сейнером, перестроили специально к петербургскому празднику выпускников «Алые паруса».

В плавание по Неве бриг отправится в ночь на 23 июня во время праздника выпускников. Торжества по традиции пройдут 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова.

Праздник выпускников «Алые паруса» был возрожден акционерным банком «Россия» и Пятым каналом в 2005 году. Проход парусника «Россия» в этом году станет очередным подарком банка для всех петербуржцев и гостей Северной столицы.

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