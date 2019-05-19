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Британские хирурги прооперировали ребенка в утробе матери

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Фото: Depositphotos
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Уникальная операция проведена в британском госпитале Кингс-Колледж. Как сообщается 17 мая на сайте медицинского учреждения, хирурги прооперировали ребенка в материнской утробе.

На 20-й неделе беременности матери у плода было обнаружено расщепление позвоночника. Женщине предложили несколько вариантов действий, включая хирургическое вмешательство до рождения малыша. Она согласилась на операцию, и в результате применения технологий малоинвазивной хирургии спинной мозг ребенка поставили в необходимое положение. 20 апреля женщина родила мальчика.

Она отметила, что, хотя ребенок родился раньше, чем ожидалось, «у него всё в порядке и его спина хорошо заживает». Полностью избавиться от дефекта позвоночника мальчику в дальнейшем не удастся, но операция значительно улучшила состояние его здоровья.

Расщепление позвоночника — это состояние, при котором позвоночник ребенка не полностью закрывается во время беременности, оставляя отверстие в спине и открывая спинной мозг. Это вызывает его повреждение, приводящее к слабости или полному параличу. Женщины, у плода которых во время беременности диагностировано расщепление позвоночника, могут сделать выбор: проводить операцию после родов или сделать инвазивную хирургию плода во время беременности.

Используя новый инвазивный подход, делается небольшой разрез брюшной полости женщины, а в матку направляется фетоскоп — длинная тонкая трубка со светом и камерой на конце. Таким образом хирурги получают доступ к незащищенному спинному мозгу ребенка. Затем отверстие в спине плода закрывают с использованием мышц и кожи.

Ранее сообщалось, что 2 февраля российские хирурги первыми в мире успешно пересадили легкие и печень ребенку, больному муковисцидозом.

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