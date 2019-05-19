У полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

В сеть попало видео денег, изъятых у арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина. В трех квартирах нашли 12 млрд рублей в валюте в более чем 10 пакетах и сумках.

Под следствием еще два полковника - бывшие коллеги Черкалина из ФСБ. Андрея Васильева и Дмитрия Фролова обвиняют в хищении имущества.

Подозревают, что все трое брали взятки за покровительство коммерческим фирмам. А Черкалину лично вменяется еще и особо крупная взятка на сумму $850 тыс.