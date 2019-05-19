Неизвестный напал на Шварценеггера в ЮАР
На соревнованиях в Южной Африке неизвестный мужчина напал на Арнольда Шварценеггера.
Что заставило щуплого африканца наброситься на пусть и 70-летнего, но все еще мощного Арни — загадка.
Шварценеггер в Африке открывал спортивные залы под собственным брендом.
На соревнованиях в Южной Африке неизвестный мужчина напал на Арнольда Шварценеггера.
Что заставило щуплого африканца наброситься на пусть и 70-летнего, но все еще мощного Арни — загадка.
Шварценеггер в Африке открывал спортивные залы под собственным брендом.