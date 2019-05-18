Британец купил картину Пикассо на гаражной распродаже

Британец приобрел картину Пикассо на гаражной распродаже. За произведение искусства мужчина отдал £230, настоящая стоимость полотна £750 тыс.

На полотне нашли четыре метки, свидетельствующие о подлинности. Если авторство Пикассо подтвердится окончательно, картину выставят на аукцион уже через месяц.