Британец купил картину Пикассо на гаражной распродаже
Британец приобрел картину Пикассо на гаражной распродаже. За произведение искусства мужчина отдал £230, настоящая стоимость полотна £750 тыс.
На полотне нашли четыре метки, свидетельствующие о подлинности. Если авторство Пикассо подтвердится окончательно, картину выставят на аукцион уже через месяц.
Британец приобрел картину Пикассо на гаражной распродаже. За произведение искусства мужчина отдал £230, настоящая стоимость полотна £750 тыс.
На полотне нашли четыре метки, свидетельствующие о подлинности. Если авторство Пикассо подтвердится окончательно, картину выставят на аукцион уже через месяц.