Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Бывший губернатор американского штата Калифорния, голливудский актер Арнольд Шварценеггер поблагодарил всех за беспокойство после нападения на него неизвестного человека в Африке и подчеркнул, что «волноваться не о чем». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat», — отметил актер.

Ранее стало известно, что неизвестный напал на Шварценеггера в Африке. Видеозапись инцидента появилась в Сети в субботу, 18 мая.

Нападение произошло во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик». Актер общался со своими поклонниками, когда со спины его атаковал мужчина. На кадрах видно, как он разбежался, подпрыгнул и ударил Шварценеггера ногами. После удара американец упал. Нападавшего задержала охрана.