Арт-объект «Счастье не за горами» затопило в Перми

Арт-объект «Счастье не за горами» затопило на набережной Камы в Перми. По словам очевидцев, вода пока не достала до самой надписи, но подойти к объекту уже нельзя.

На местной ГЭС 14 мая были открыты все затворы водосливной плотины. После этого уровень воды в Каме вырос.

Как пишет ИА «Ура.ру», подтопило Северное кладбище, которое считается самым большим в Перми. Об этом сообщают активисты организации «Гражданский патруль» на странице в социальной сети. В мэрии объясняют это тем, что некоторые места на погосте находятся в низине.