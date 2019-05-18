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Арт-объект «Счастье не за горами» затопило в Перми

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Арт-объект «Счастье не за горами» затопило на набережной Камы в Перми. По словам очевидцев, вода пока не достала до самой надписи, но подойти к объекту уже нельзя.

На местной ГЭС 14 мая были открыты все затворы водосливной плотины. После этого уровень воды в Каме вырос.

Как пишет ИА «Ура.ру», подтопило Северное кладбище, которое считается самым большим в Перми. Об этом сообщают активисты организации «Гражданский патруль» на странице в социальной сети. В мэрии объясняют это тем, что некоторые места на погосте находятся в низине.

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