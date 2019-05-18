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На Ямале задержали клоуна-афериста

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Фото: TASS/Zuma/Cris Faga
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На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении мошенника Алексея Степанова, который восемь лет колесит по стране, собирая деньги якобы на лечение детей. Об этом сообщает «Российская газета» в субботу, 18 мая.

Жители города Ноябрьского разоблачили Степанова, когда он ходил по автобусам и общественным местам с объявлением о больном малыше — в полицию поступило сразу четыре заявления.

Но Степанов вместо того, чтобы уехать, начал оправдываться в соцсетях, утверждая, что он артист и на собранные деньги дарит детям-сиротам подарки. В качестве подтверждения он опубликовал фотографии с «благотворительного» праздника в детском доме.

«Мошенник воспользовался тем, что в преддверии Пасхи двери детского дома открыты для благотворителей… Он показал несколько сценок в образе клоуна, раздал пасхальные наборы: конфеты, куличи, и на прощание попросился сфотографироваться на память», — рассказала директор учреждения Валентина Белоцерковец.

Теперь юристы детского дома готовят обращение в суд — мужчина незаконно собирал деньги и использовал фотографии детей без разрешения. Степанов был задержан, но отпущен под подписку о невыезде.

6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока. Мужчине позвонил неизвестный и представился работником поликлиники, где мужчина сдавал кровь. Он заявил, что результаты анализов неутешительны, пенсионер серьезно болен, а для лечения якобы необходимы лекарства стоимостью в 1 млн рублей.

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