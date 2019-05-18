Путин встретился в Сочи с молодыми учеными – получателями мегагрантов

Президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился с получателями так называемых мегагрантов. В свое время идею госфинансирования предложило само научное сообщество. В России появилось 80 новейших лабораторий всего за 2 года. Причем руководят научной работой в основном молодые ученые.