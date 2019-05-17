СКР попросил продлить домашний арест бывшему губернатору Хабаровского края

Следственный комитет России (СКР) просит суд продлить срок домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

«Поступило ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении Ишаева до 27 августа», — сказал представитель суда. Он отметил, что дата следующих слушаний пока не назначена.

Ишаева подозревают в мошенничестве и хищении средств «Роснефти». В конце марта 2019 года суд отправил экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест. Он отбывает его в квартире на западе Москвы.

Ранее 8 апреля Мосгорсуд признал законным помещение Ишаева под домашний арест, несмотря на апелляцию адвокатов чиновника.

Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. По данным следствия, экс-чиновник, занимая пост вице-президента «Роснефти», сдавал компании помещение принадлежавшей ему фирмы по завышенной цене.