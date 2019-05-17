Французского анестезиолога обвинили в отравлении пациентов

Во Франции медика Федерико Пешье обвинили в отравлении пациентов. Всего на счету у анестезиолога 24 случая интоксикации. Девять пациентов скончались во время операций под общей анестезией. В клинике нашли резервуары с летальными объемами раствора калия и ледокаина. Мотивы отравления пока не установлены.