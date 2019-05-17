Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Минфин Украины погасил первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $1 млрд под гарантии США. Речь идет о первом выпуске пятилетних еврооблигаций со ставкой 1,844% годовых, передает 17 мая «Интерфакс».

Украина выпустила облигации номинальной стоимостью $1 млрд под гарантии, выданные Соединенными Штатами, еще в мае 2014 года, отмечает ТАСС. Процентная ставка по этим бумагам составляла 1,84% годовых.

При этом Нацбанк страны сообщил, что размер международных резервов Украины сокращается в связи с выплатами внешних долгов. В апреле, в частности, на обслуживание и погашение госдолга было направлено $881,7 млн. Эти расходы частично были компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте.

25 апреля украинское министерство финансов сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд.

По состоянию на 1 мая объем резервов составлял $20524,6 млн, пишет сайт aif.ru.