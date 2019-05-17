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Запрет на продажу вейпов подросткам введут в Башкортостане

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Депутаты Госсобрания Башкортостана рассмотрят проект закона, который предусматривает ограничение продажи бестабачных курительных смесей и устройств для курения. В случае его принятия приобретать подобные товары не смогут несовершеннолетние.

В Госсобрании отмечают, что никотин вреден для здоровья как в табаке, так и в бестабачных формах. Кроме того, использование устройств, имитирующих курение, формирует у несовершеннолетних привычку потребления сигарет. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В федеральном законодательстве установлен запрет на продажу табачных изделий подросткам, а также за вовлечение детей в процесс потребления табака. В случае принятия регионального закона запрет на торговлю будет распространяться на курительные смеси, сиропы и их аналоги, а также на кальяны, вейпы и электронные испарители.

Рассмотрение законопроекта запланировано на ближайшем пленарном заседании.

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