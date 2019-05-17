В Калифорнии разбился истребитель F-16

Недалеко от авиабазы в Калифорнии, США, разбился истребитель F-16.

Детали относительно происшествия несколько расходятся.

В офисе шерифа округа Риверсайд сообщили, что самолет врезался в здание.

По предварительным данным, в поврежденном здании находился торговый склад, где после аварии произошло небольшое возгорание.

Однако, по словам спикера авиабазы, истребитель упал в конце взлетно-посадочной полосы и не задел никаких зданий.

Уточняется, что пилот катапультировался, но его состояние неизвестно. О других пострадавших не сообщается.

Известно, что на борту истребителя были боеприпасы и контейнеры с топливом.