В Калифорнии разбился истребитель F-16
Недалеко от авиабазы в Калифорнии, США, разбился истребитель F-16.
Детали относительно происшествия несколько расходятся.
В офисе шерифа округа Риверсайд сообщили, что самолет врезался в здание.
По предварительным данным, в поврежденном здании находился торговый склад, где после аварии произошло небольшое возгорание.
Однако, по словам спикера авиабазы, истребитель упал в конце взлетно-посадочной полосы и не задел никаких зданий.
Уточняется, что пилот катапультировался, но его состояние неизвестно. О других пострадавших не сообщается.
Известно, что на борту истребителя были боеприпасы и контейнеры с топливом.
Недалеко от авиабазы в Калифорнии, США, разбился истребитель F-16.
Детали относительно происшествия несколько расходятся.
В офисе шерифа округа Риверсайд сообщили, что самолет врезался в здание.
По предварительным данным, в поврежденном здании находился торговый склад, где после аварии произошло небольшое возгорание.
Однако, по словам спикера авиабазы, истребитель упал в конце взлетно-посадочной полосы и не задел никаких зданий.
Уточняется, что пилот катапультировался, но его состояние неизвестно. О других пострадавших не сообщается.
Известно, что на борту истребителя были боеприпасы и контейнеры с топливом.