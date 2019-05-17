Историческая дорога обнаружена на месте обмеления Волги
Под Казанью историческую дорогу обнаружили, когда Волга сильно обмелела. До середины прошлого века она соединяла полуостров и порт города. После заполнения водохранилища тракт исчез под водой. Ходят слухи, что в годы Гражданской войны здесь перевозили мешки с золотом. Это решили проверить кладоискатели. Но их поиски, возможно, скоро закончатся. Местные власти хотят дать дороге статус исторического памятника.
Под Казанью историческую дорогу обнаружили, когда Волга сильно обмелела. До середины прошлого века она соединяла полуостров и порт города. После заполнения водохранилища тракт исчез под водой. Ходят слухи, что в годы Гражданской войны здесь перевозили мешки с золотом. Это решили проверить кладоискатели. Но их поиски, возможно, скоро закончатся. Местные власти хотят дать дороге статус исторического памятника.