Историческая дорога обнаружена на месте обмеления Волги

Под Казанью историческую дорогу обнаружили, когда Волга сильно обмелела. До середины прошлого века она соединяла полуостров и порт города. После заполнения водохранилища тракт исчез под водой. Ходят слухи, что в годы Гражданской войны здесь перевозили мешки с золотом. Это решили проверить кладоискатели. Но их поиски, возможно, скоро закончатся. Местные власти хотят дать дороге статус исторического памятника.