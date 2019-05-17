Голый художник‐акционист разбил яйцо о гробницу Сальвадора Дали

Испанский художник-акционист Адриан Пино Оливера разделся, лег на гробницу Сальвадора Дали, затем станцевал на ней и в финале разбил об нее небольшое керамическое яйцо. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил телеканал «360».

Свой перформанс художник посвятил 115-летию со дня рождения отца сюрреализма.

При этом Оливера не стал дожидаться полиции, чтобы разъяснить им смысл акции, а оделся, собрал осколки и скрылся.

20 марта в Третьяковской галерее мужчина разделся до нижнего белья, которое, по словам очевидца, представляло собой «что-то вроде стрингов», быстрым шагом прошел несколько залов и ушел. Тело нарушителя порядка было покрыто золотистой краской.