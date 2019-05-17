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Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос.Дети»

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Первый канал после предварительных результатов проверки хода голосования в финале «Голос.Дети» принял решение аннулировать итоги шоу. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Проверкой результатов занималась компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Промежуточные результаты подтверждили, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу.

«Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети» <…> и принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос.Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов», — говорится в заявлении.

Телеканал отметил, что в новом финале будут приняты меры для усовершенствования и защиты механизма голосования.

В финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, исполнившая песню Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

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