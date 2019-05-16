Около 100 мертвых акул обнаружили на берегу в Великобритании

Около 100 мертвых акул вынесло в Великобритании на берег валлийского города Барри-Порт. Об этом пишет издание Media Wales.

Очевидица произошедшего опубликовала ролик погибшими рыбами в Сети.

«Какое же грустное зрелище. В какой-то момент я перестала их считать, поскольку каждая новая волна приносила всё больше трупов», — подписала женщина видео.

Большинство акул было без плавников. Это происходит, когда браконьеры вылавливают рыб, обрезают им плавники, а затем отпускают. Плавники используют для приготовления супов или для продажи на китайском рынке, где из них делают медицинские препараты, уточняет телеканал «360».

В апреле Сеть поразило видео с нападением большой белой акулы на фотографа дикой природы Питера Крэга в Мексике, которое опубликовал телеканал Fox News.