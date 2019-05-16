Прямой эфир

Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети». Об этом в среду, 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

«Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что предварительная экспертиза подтвердила факт внешнего воздействия на ход голосования. Отмечается, что проверка, которой занималась Group-IB, должна была подтвердить или опровергнуть факт искусственного воздействия на результаты. Предъявление кому-либо обвинений в ее задачи не входило.

В заявлении также говорится, что Первый канал 24 мая проведет в прямом эфире спецвыпуск программы «Голос.Дети» с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновит механизм голосования.

В финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверку результатов голосования начали на шоу «Голос» после победы дочери Алсу
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017