Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети». Об этом в среду, 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

«Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что предварительная экспертиза подтвердила факт внешнего воздействия на ход голосования. Отмечается, что проверка, которой занималась Group-IB, должна была подтвердить или опровергнуть факт искусственного воздействия на результаты. Предъявление кому-либо обвинений в ее задачи не входило.

В заявлении также говорится, что Первый канал 24 мая проведет в прямом эфире спецвыпуск программы «Голос.Дети» с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновит механизм голосования.

В финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.