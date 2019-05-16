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Чайка встретился с министрами юстиции Словении и Хорватии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в рамках Петербургского юридического форума встретился с министром юстиции Хорватии Драженом Бошняковичем и его словенским коллегой Андреа Катич.

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В ходе встречи с хорватской стороной Чайка отметил, что генеральная прокуратура РФ вместе с коллегами из Хорватии принимает активное участие в работе Международной ассоциации прокуроров. По его словам, контакты с хорватскими коллегами способствуют решению задач в обеспечении верховенства закона, защите прав граждан, интересов общества и государства, привлечении преступников к ответственности, сообщила 16 мая пресс-служба ведомства.

Глава российского надзорного ведомства обратил внимание присутствующих на оперативную реализацию договоренности о подписании соглашения о сотрудничестве между генеральной прокуратурой и министерством юстиции Республики Хорватии, достигнутой в ходе встречи в Загребе в 2018 году.

Чайка выразил уверенность в том, что сотрудничество с хорватскими коллегами и впредь будет развиваться столь же конструктивно.

В ходе встречи с главой минюста Словении Чайка отметил конструктивное развитие взаимодействия между странами в целом и в правоохранительной области в частности. Российское и хорватское ведомства имеют общую цель, чтобы лица, совершившие противоправные деяния или скрывшие доходы, полученные от незаконной деятельности, не имели ни единого шанса избежать наказания, скрывшись от правосудия в другом государстве, пользуясь различиями в правовых системах, указал генеральный прокурор РФ.

Он предложил обсуждать все возникающие в процессе взаимодействия между ведомствами вопросы в рабочем порядке в ходе двусторонних консультаций с участием экспертов из прокуратуры России и органов юстиции Словении.

Также генеральный прокурор пригласил словенских коллег принять участие в предстоящем торжестве по случаю 300-летия прокуратуры России, которое состоится в январе 2022 года.

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