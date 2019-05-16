Скейт-парк появится в Брянске по инициативе школьницы

В Советском районе Брянска обустроят скейт-парк. Проект местного подростка включен в программу инициативного бюджетного финансирования. С инициативой выступила ученица 10-го класса. Школьница подготовила документы и собрала 400 подписей.

На реализацию выбранных проектов выделили 100 млн рублей. Программа находится на особом контроле у губернатора Брянской области Александра Богомаза. Всего комиссия рассмотрела более 140 заявок, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее группа жителей Брянска подготовила дизайн-проект благоустройства территории между домами № 10 по улице Горбатова и № 95 по улице Советской. Там будут мини-стадион, детская площадка, памятник, удобные дорожки.