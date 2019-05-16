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Фитнес-центры обяжут следить за безопасностью клиентов 

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Депутаты предложили принять закон с правами и обязанностями тренажерных залов. Госдума планирует установить нормы профобразования тренеров, открытым остается вопрос охраны здоровья клиентов. Всё больше случаев, когда вместо подтянутой фигуры клиенты получают травмы. По новому закону инструкторов обяжут получить высшее или среднее образование. Сертифицированных фитнес-тренеров собираются вносить в единую базу.

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