В Европе неожиданно пошел снег

Весеннее тепло в Европе сменилось снегопадами. Снег засыпал улицы и машины в Хорватии севернее Загреба, сильнее всего непогода бушует в горных районах. Белым-бело в городе Нова-Варош на юго-западе Сербии. Однако столбик термометра уже ползет вверх и снег сменил дождь.