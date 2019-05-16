В суде рассматривают дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Суд начал рассматривать по существу дело о пожаре в «Зимней вишне». В зале собрались 80 человек, в том числе родственники жертв трагедии и журналисты. В числе подсудимых экс-гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова. Ее обвинили в создании преступной группы для нарушения норм пожарной безопасности. Возгорание в четырехэтажном ТЦ произошло 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, среди них 37 детей.