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Трех человек спасли при пожаре в Барнауле

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В Барнауле произошел пожар в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Вечером в среду, 15 мая, поступило сообщение о возгорании в доме на Новосибирской улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в квартире на четвертом этаже, пишет altapress.ru.

В связи с этим в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Из дымовой ловушки были спасены три человека, в том числе хозяйка пострадавшей от огня квартиры.

Поиском и спасением возможных пострадавших занималось одно звено, второе ликвидировало возгорание. Распространение огня на другие квартиры удалось предотвратить.

В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники. Вероятной причиной произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

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