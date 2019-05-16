Трех человек спасли при пожаре в Барнауле

В Барнауле произошел пожар в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС спасли трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Вечером в среду, 15 мая, поступило сообщение о возгорании в доме на Новосибирской улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в квартире на четвертом этаже, пишет altapress.ru.

В связи с этим в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Из дымовой ловушки были спасены три человека, в том числе хозяйка пострадавшей от огня квартиры.

Поиском и спасением возможных пострадавших занималось одно звено, второе ликвидировало возгорание. Распространение огня на другие квартиры удалось предотвратить.

В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники. Вероятной причиной произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования.