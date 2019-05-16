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В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция ко Дню полярника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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20 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню полярника.

Участники пресс-конференции:

  • Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ;
  • Максим Яковенко, руководитель Росгидромета;
  • Валерий Мартыщенко, заместитель генерального директора ФГБУ «Гидрометсервис» Росгидромета
  • Алексей Тихомиров, заместитель исполнительного директора РГО.

К участию в дискуссии также приглашены представители Минвостокразвития России, Минприроды России, Ассоциации полярников России.

21 мая в России отмечается День полярника. В этот день в 1937 году начала работу научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». В России насчитывается около двух миллионов человек, которые могут быть отнесены к полярникам. Это специалисты и ученые, работающие в Арктике и Антарктике: геологи, океанологи, военнослужащие, газо- и нефтедобытчики, а также жители районов Крайнего Севера. Ключевым элементом освоения и развития российской Арктики стала национальная транспортная магистраль Северный морской путь.

В пресс-центре «Известий» эксперты поговорят о сложившейся государственной политике РФ в отношении Арктики, вопросах защиты российских интересов в Арктической зоне, проблемах социально-экономического развития российских полярных регионов и о значении научных полярных исследований, а также перспектив международного сотрудничества в этой области.

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