Здание интерната в Первоуральске снесут после инцидента с подростком

В Первоуральске Свердловской области снесут здание заброшенного интерната, где на подростка упала бетонная плита. Городская администрация объявила аукцион на проведение соответствующих работ. Максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен снести два здания 1932 и 1969 годов постройки. Общая площадь территории — около 2 тыс. кв. м, сообщает ТагилСити.Ру.

По факту инцидента с 16-летним подростком возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». СКР должен установить должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность в здании интерната.

Ранее сообщалось, что больницу в Первоуральске проверяют после появления в интернете видео, как пенсионерка спускается на коленях со второго этажа травмпункта.