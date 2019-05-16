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Здание интерната в Первоуральске снесут после инцидента с подростком

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В Первоуральске Свердловской области снесут здание заброшенного интерната, где на подростка упала бетонная плита. Городская администрация объявила аукцион на проведение соответствующих работ. Максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен снести два здания 1932 и 1969 годов постройки. Общая площадь территории — около 2 тыс. кв. м, сообщает ТагилСити.Ру.

По факту инцидента с 16-летним подростком возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». СКР должен установить должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность в здании интерната.

Ранее сообщалось, что больницу в Первоуральске проверяют после появления в интернете видео, как пенсионерка спускается на коленях со второго этажа травмпункта.

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