Здание интерната в Первоуральске снесут после инцидента с подростком
В Первоуральске Свердловской области снесут здание заброшенного интерната, где на подростка упала бетонная плита. Городская администрация объявила аукцион на проведение соответствующих работ. Максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен снести два здания 1932 и 1969 годов постройки. Общая площадь территории — около 2 тыс. кв. м, сообщает ТагилСити.Ру.
По факту инцидента с 16-летним подростком возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». СКР должен установить должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность в здании интерната.
Ранее сообщалось, что больницу в Первоуральске проверяют после появления в интернете видео, как пенсионерка спускается на коленях со второго этажа травмпункта.