Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 мая
Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду в Москве в четверг, 16 мая. Днем жителей и гостей столицы ожидает от 18 до 20 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5–10 м/c. отмечает «Газета.ру».
Утром ожидается до 9 градусов тепла, а в ночь на 17 мая столбики термометров опустятся до 4 градусов выше ноля.
Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что солнечная и жаркая погода в Европейской части России в середине мая закончится. По ее словам, москвичей ожидают похолодание и дожди.