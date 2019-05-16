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Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду в Москве в четверг, 16 мая. Днем жителей и гостей столицы ожидает от 18 до 20 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5–10 м/c. отмечает «Газета.ру».

Утром ожидается до 9 градусов тепла, а в ночь на 17 мая столбики термометров опустятся до 4 градусов выше ноля.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что солнечная и жаркая погода в Европейской части России в середине мая закончится. По ее словам, москвичей ожидают похолодание и дожди.

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