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В больнице одновременно забеременели восемь медсестер

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Восемь медсестер одновременно забеременели в американском городе Пибоди, штат Массачусетс. Эту информацию распространила местная газета The Salem News.

«Так забавно, всё началось как невинная шутка», — вспоминает сотрудница больницы.

Женщины находятся на разных сроках беременности, но все они ждут мальчика.

Заведующая отделением отмечает, что одна из прелестей беременности — у руководства есть время найти замену своим сотрудницам.

5 апреля стало известно, что жительница британского города Глазго Эммалуиз Леггэйт узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По ее словам, до начала схваток у нее был абсолютно плоский живот.

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