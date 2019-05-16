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Датский политик разместил предвыборную рекламу на порносайте

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Фото: facebook.com
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Датский депутат Йоахим Б. Ольсен нашел оригинальный способ привлечь избирателей на свою сторону и разместил рекламу на порносайте, пишет Bild.

Ольсен, известный также по прозвищу Йокке, — бывший толкатель ядра и спортсмен-олимпиец, получивший в 2004 году серебряную медаль. В парламент Дании он избирается с 2011 года от партии «Либеральный альянс» и намерен сохранить свой пост на ближайшие четыре года.

В преддверии парламентских выборов, которые пройдут 5 июня, политик разместил призывы голосовать за него на ресурсе Pornhub.

При этом слоган рекламы на датском звучит в рифму, а на русский его можно перевести, как «закончите мастурбировать — голосуйте за Йокке».

«Да, это я на Pornhub. И нет, за этим нет никакого большого смысла», – прокомментировал в Facebook свою рекламу Ольсен.

Датские СМИ оценили юмор депутата, заметив, что развернулась серьезная предвыборная борьба.

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