Мэр Красноярска запретил строить храм в сквере

Мэр Красноярска Сергей Еремин принял решение перенести строительство Богородице-Рождественского кафедрального собора с территории сквера. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Речь идет об участке между улицей Баумана и Свободным проспектом. Перенести строительство оттуда решено из-за сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для осуществления проекта.

Кроме того, Еремин решил скорректировать местоположение будущего храма, согласовав использование под него земельного участка в жилом районе «Слобода Весны».